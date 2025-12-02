Habertürk
        Haberler Sağlık Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

        Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, obezite ilaçlarının safra taşı oluşumu ve kontrolsüz hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemlere neden olduğunu belirterek, bu ilaçların doktor gözetiminde kullanılması gerektiği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:31
        Kontrolsüz kullanılan obezite ilaçlarıyla ilgili uyarı!
        Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

        Prof. Dr. Çekin, "Türkiye, Avrupa'da en yüksek obezite artış hızına ve en çok obez hastaya sahip ülkelerin başında geliyor. Gündemde olan yeni ilaçlar var. Kullanımları biraz bireysel olan ve hekime danışmadan alınabilen ilaçlar da var. Bunlar etkili ve güçlü ilaçlar" diye konuştu.

        Obezite ilaçlarının doktor kontrolünde kullanıldığında yan etkileri açısından güvenilir olduğuna işaret eden Çekin, şunları kaydetti: "Ama aynı zamanda hekimler tarafından takip edilmesi, hastaların bilgilendirilmesi gereken ilaçlar. Özellikle yan etkileri gastroenterolojiyi çok ilgilendirdiği için biz gastroenterologlar da bu işin içindeyiz. Hastalar ilaçlara ya da hızlı kilo vermeye bağlı problem yaşayabiliyor. Nedir bu problemler? Safra taşı oluşumu olabilir. Çünkü bunlar sindirim sistemini yavaşlatan ilaçlar. Bazen çok nadir de olsa pankreas iltihabı olabilir. Doktor kontrolünde olmadan hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemler olabilir. Hastaların bunları yaşamadan biz hekimlere başvurmalarını, ilaçları hekim kontrolünde kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

