Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Çekin, "Türkiye, Avrupa'da en yüksek obezite artış hızına ve en çok obez hastaya sahip ülkelerin başında geliyor. Gündemde olan yeni ilaçlar var. Kullanımları biraz bireysel olan ve hekime danışmadan alınabilen ilaçlar da var. Bunlar etkili ve güçlü ilaçlar" diye konuştu.

Obezite ilaçlarının doktor kontrolünde kullanıldığında yan etkileri açısından güvenilir olduğuna işaret eden Çekin, şunları kaydetti: "Ama aynı zamanda hekimler tarafından takip edilmesi, hastaların bilgilendirilmesi gereken ilaçlar. Özellikle yan etkileri gastroenterolojiyi çok ilgilendirdiği için biz gastroenterologlar da bu işin içindeyiz. Hastalar ilaçlara ya da hızlı kilo vermeye bağlı problem yaşayabiliyor. Nedir bu problemler? Safra taşı oluşumu olabilir. Çünkü bunlar sindirim sistemini yavaşlatan ilaçlar. Bazen çok nadir de olsa pankreas iltihabı olabilir. Doktor kontrolünde olmadan hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemler olabilir. Hastaların bunları yaşamadan biz hekimlere başvurmalarını, ilaçları hekim kontrolünde kullanmalarını tavsiye ediyoruz."