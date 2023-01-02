2023 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 8/1 10.772 TL olan pratisyen hekim maaşı Temmuz ayında 15.263 TL’ye; 7/1 11.278 TL olan uzman doktor maaşı ise 15.980 TL'ye yükselmişti. Yüzde 15.11 oranında olan 5 aylık enflasyon oranına göre resmi bir rakam olmamakla beraber 2023 yılında pratisyen hekim maaşının 17 bin 569 TL'ye; uzman doktor maaşının ise çıkacağı 18 bin 394 TL'ye tahmin ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.