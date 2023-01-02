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Doktor maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı uzman ve pratisyen hekim maaşları

Memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Memur maaşlarına yapılacak 2023 Ocak zammının ardından uzman doktor maaşlarına zam gelecek. Yıl sonu enflasyon farkının açıklanmasıyla uzman ve pratisyen hekim maaşları da artacak. İşte 2023 zamlı pratisyen ve uzman doktor maaşları ile ilgili detaylar...

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  • Doktor maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile uzman ve pratisyen hekim maaşları kaç TL?

    Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez zam gelen memur maaşları yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Memur maaşları kıdemine göre farklılık gösteriyor. Memur maaş zammı öncesi pratisyen ve uzman hekim maaşları da gündeme geldi. Vatandaşlar 2023 Ocak zammı ile uzman ve pratisyen doktor maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...
  • Doktor maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile uzman ve pratisyen hekim maaşları kaç TL?

    MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı. 2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.
  • Doktor maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile uzman ve pratisyen hekim maaşları kaç TL?

    2023 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Ocak ayında 8/1 10.772 TL olan pratisyen hekim maaşı Temmuz ayında 15.263 TL’ye; 7/1 11.278 TL olan uzman doktor maaşı ise 15.980 TL'ye yükselmişti. Yüzde 15.11 oranında olan 5 aylık enflasyon oranına göre resmi bir rakam olmamakla beraber 2023 yılında pratisyen hekim maaşının 17 bin 569 TL'ye; uzman doktor maaşının ise  çıkacağı 18 bin 394 TL'ye tahmin ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.
  • Doktor maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile uzman ve pratisyen hekim maaşları kaç TL?

    MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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