Doktor maaşları ne kadar oldu?

Meclis gündemindeki torba yasa teklifinde, doktor maaşlarına ilişkin düzenlemeler de içermekte olduğu duyuruldu. Peki, 2018 doktor maaşları ne kadar? Torba yasasında doktorlara gelen iyi haber ne? İşte doktor maaşlarıyla ilgili detaylar...

2018 DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR?

2018 temmuz ayından itibaren doktor maaşı 6 bin 568 tl oldu. Fakat bu tutar kesinlikle doktorun branşına göre değişiklik göstermekte olup yine kişinin görev yaptığı il, bölgenin Doğu bölgesi olup olmaması, kişinin ailevi durumu ve çocuğunun olup olmama durumuna göre değişmektedir.

Peki özelde doktorlar ne kadar maaş almaktadır? Özel sektör firmaları doktorlara daha çok maaş vererek kendi bünyesinde çalıştırmaya özen göstermektedir. Bu sebepten dolayı özel sektörde genel olarak doktorlar kamu kurumlarında çalışan doktorlardan daha fazla maaş almaktadır.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ TORBA YASASINDAN DOKTORLARA GÜZEL HABER!

Meclis gündemindeki torba yasayla ise doktor maaşlarında döner sermayenin tavan sınırı kaldırılıyor. Başarıyla dikkat çeken ve alanında kendini geliştirmiş doktorların maaşları 180 bin liraya kadar çıkabilecek.

Sağlık Bakanlığı bunu bir teşvik olduğunu söyledi. "Hekimlere devlet hastanesi teşviği geliyor" dedi. Devlet hastanelerindeki başarılı hekimlerin özel hastanelere gitmesini engellemek için bulunan bir yöntem olduğu açıklandı. Bu yasa, özel ve üniversite hastanelerindeki doktorları da ilgilendiriyor. Devlet hastaneleri, özel ve üniversite hastanelerindeki doktorlarla da sözleşme yapabilecek. Yasanın amacı ise devlet hastanelerinde başarılı doktorların çalışabilmesini sağlamak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olan ve Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.

Mevcut durumda doktorlar döner sermayeden en fazla 18 bin lira maaş alabiliyor. Torba yasasının TBMM'de onaylanmasının ardından bu ücret ilk olarak 5 katına ardından 10 katına kadar çıkabilecek.

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