Doktor maaşları ne kadar oldu?

Meclis gündemindeki torba yasa teklifinde, doktor maaşlarına ilişkin düzenlemeler de içermekte olduğu duyuruldu. Peki, 2018 doktor maaşları ne kadar? Torba yasasında doktorlara gelen iyi haber ne? İşte doktor maaşlarıyla ilgili detaylar...
2018 DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR?
2018 temmuz ayından itibaren doktor maaşı 6 bin 568 tl oldu. Fakat bu tutar kesinlikle doktorun branşına göre değişiklik göstermekte olup yine kişinin görev yaptığı il, bölgenin Doğu bölgesi olup olmaması, kişinin ailevi durumu ve çocuğunun olup olmama durumuna göre değişmektedir.
Peki özelde doktorlar ne kadar maaş almaktadır? Özel sektör firmaları doktorlara daha çok maaş vererek kendi bünyesinde çalıştırmaya özen göstermektedir. Bu sebepten dolayı özel sektörde genel olarak doktorlar kamu kurumlarında çalışan doktorlardan daha fazla maaş almaktadır.
MECLİS GÜNDEMİNDEKİ TORBA YASASINDAN DOKTORLARA GÜZEL HABER!
Meclis gündemindeki torba yasayla ise doktor maaşlarında döner sermayenin tavan sınırı kaldırılıyor. Başarıyla dikkat çeken ve alanında kendini geliştirmiş doktorların maaşları 180 bin liraya kadar çıkabilecek.
Sağlık Bakanlığı bunu bir teşvik olduğunu söyledi. "Hekimlere devlet hastanesi teşviği geliyor" dedi. Devlet hastanelerindeki başarılı hekimlerin özel hastanelere gitmesini engellemek için bulunan bir yöntem olduğu açıklandı. Bu yasa, özel ve üniversite hastanelerindeki doktorları da ilgilendiriyor. Devlet hastaneleri, özel ve üniversite hastanelerindeki doktorlarla da sözleşme yapabilecek. Yasanın amacı ise devlet hastanelerinde başarılı doktorların çalışabilmesini sağlamak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olan ve Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.
Mevcut durumda doktorlar döner sermayeden en fazla 18 bin lira maaş alabiliyor. Torba yasasının TBMM'de onaylanmasının ardından bu ücret ilk olarak 5 katına ardından 10 katına kadar çıkabilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.