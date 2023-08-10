Haberler Televizyon DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDU! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos 2023 MasterChef All Star haftanın eleme adayları açıklandı mı, kimler oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu mu? TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan takım geceyi kayıpsız tamamlarken, kaybeden takım ise haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını belirledi. İşte 9 Ağustos Çarşamba MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler... Habertürk Giriş: 10.08.2023 - 00:21 Güncelleme: 10.08.2023 - 00:21 facebook

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MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın ikinci dokulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçen yarışmacılar, günü kayıpsız tamamlamak istiyor. Kaybeden takımın eleme adaylarını belirleyeceği yarışmada, bireysel dokulmazlığı kazanan yarışmacı 3. eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları açıklandı mı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi mavi takım oldu.