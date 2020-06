Survivor 115. bölüm konsey toplantısında üçüncüeleme adayı belli oldu. Survivor 3. bireysel dokunulmazlık oyununu Mavi takımdan kazanan yarışmacı ada konseyinde bir isim söyledi ve bu isim Survivor 2020 115. bölümde üçüncü eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 22 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

SURIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımından Survivor Cemal Can - Mavi takımından Survivor Nisa'nın mücadelesi finalde Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2020 115. bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmaz olan isim Cemal Can oldu.

SURVIVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 115. bölüm konsey toplantısında üçüncü eleme adayı belli oldu. Survivor 2. bireysel dokunulmazlık oyununu Mavi takımdan Survivor Cemal Can kazandı. Survivor Cemal Can, 115. bölüm ada konseyinde bir isim söyledi ve bu isim Survivor 2020 115. bölümde üçüncü eleme adayı oldu. Cemal Can, üçüncü eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde, Bursa’da doğdu. Henüz 1. Sınıfa giderken Bursaspor altyapısında futbolla tanışan Sercan Yıldırım, 2006 senesinin Temmuz ayında yapılan Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçildi ve bu sayede hayran kitlesini artırdı. 2008-2009 yılları arasında kariyerde üst noktalara ulaşan Yıldırım, Bursa Spor da bir de şampiyonluğa imza attı. Orada gösterdiği üstün başarı sonrasında 2011 senesinde 3 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan genç adam, daha sonra Şanlıurfaspor, Giresunspor, Balıkesir Spor, Bursaspor ve Sivasspor formaları giydi.

Sercan Yıldırım’ım son transfer olduğu takım ise Karagümrük takımı oldu. Boyu 1.82 olan Yıldırım, kanat ve forvet mevkilerinde karşımıza çıkıyor. Profesyonel kariyeri öncesinde farklı yaş kategorilerinde gösterdiği umut verici performansla evrensel bir ün kazanmış olan oyuncu, uluslararası Gençler Turnuvası’nda Bulgaristan, Makedonya ve Rusya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına gol attı. Buradaki başarısı sayesinde turnuva sonrası 17 yaş altı milli takımı kadrosuna davet aldı. 2006 yılının şubat ayında Türkiye 16 yaş altı milli takım ile Portekiz’de beraber yapılan bir turnuvaya katılan Yıldırım, turnuvanın ilk 2 maçında Macaristan ve Avusturya’ya 5 gol attı.