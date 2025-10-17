Habertürk
        Dokuz ayda 1 milyar liralık madeni para cebe girdi

        Dokuz ayda 1 milyar liralık madeni para cebe girdi

        Türkiye'de yılın 9 ayında vatandaşların cebine, 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 liralık madeni para girdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:55
        Dokuz ayda 1 milyar liralık madeni para cebe girdi
        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının 9 ayı boyunca 509 milyon 219 bin madeni para tedavüle girdi.

        Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira olarak hesaplandı.

        Verilere göre, 9 ayda 128 milyon 153 bin adet 5 lira, 378 milyon 132 bin adet 1 lira, 2 milyon 154 bin adet 50 kuruş, 360 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma girdi.

        Dolaşıma çıkan 509 milyon 219 bin madeni paranın piyasa değeri, 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira oldu.

        En fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

        Madeni para adedi olarak yılın 9 ayında en fazla basılan para 1 lira olurken toplamda 378 milyon 132 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

        2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu.

        Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

