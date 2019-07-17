Yer, Sinop...

Sinop'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları emekli Bahattin Öztürk'e 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyen dolandırıcılar, para istedi.

DHA'nın haberine göre, bankaya giden Öztürk, hesabındaki 46 bin lirayı çekti, poşete koyarak koynuna koydu. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba havale etmek için başka bir banka şubesine doğru yola çıkan Öztürk, cadde üzerinde bir arkadaşının iş yerine uğradı.

Olayı anlatan arkadaşının polis çağırması üzerine dolandırılacağını anlayan Öztürk, gelen ekiplere başından geçenleri anlattı. Polis merkezine götürülen Öztürk, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.