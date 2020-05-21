Dolarda son durum

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2 hafta önce 7.25'i aşarak tarihi zirvesine ulaşan dolar/TL dün olduğu gibi bugün de 6.80'in altındaki seyrini sürdürüyor.

Koronavirüs ve dünya genelinde ekonomilerin açılma planları kurun ve piyasaların seyrini etkilemeye devam ediyor.

Dünyada bugün açıklanacak önemli veriler arasında ABD işsizlik maaşı başvuruları öne çıkıyor. Ancak asıl olarak yurtiçinde Merkez Bankası'nın saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı kur üzerinde etkili olacak. Merkez'den 50 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.