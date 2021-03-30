AA

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirdi. Ekonomi dünyasının gözleri Dolar ve Euro kuruna çevrildi. Yeni haftaya 8 TL'nin üzerinde başlayan Dolar kuru ve Euro kuru merak ediliyor. 30 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 30 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor.

ABD'de 10 yıllıkların faizlerinde yaşanan yükseliş sonrası Mart ayında TCMB'nin beklentilerin üzerinde 200 bp faiz artışı dolar kurunu 7.20'lere kadar çekmişti.

TCMB'de yaşanan bayrak değişimi sonrası dolar kuru 8.50'yi test ettikten sonra 7.70'e gevşerken burada kalıcı olunamadı.

Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.27'den başlayıp gün ortasında 8.45 üzerini gördü. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Genl Kurul'da yaptığı konuşma ve faizlerin enflasyonun üzerinde kalacağını belirtmesiyle dolar/TL tekrar 8.30 altına gevşedi.

Piyasa kapanışına doğru ise yeniden 8.32'ye yükseldi.

Güçlü TL mesajı veren Kavcıoğlu ''Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız'' dedi.

EURO KAÇ TL OLDU?

Öte yandan, ABD'de 10 yıllıkları 1.74 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine gelirken, dolar endeksi 93'e dayandı.

Bununla birlikte analistler, kurdaki fiyatlamada odak noktasının küresel tahvil piyasasından yurt içinde para politikasında yaşanacak olası bir değişime kaydığına dikkat çekiyor.

TCMB, Eski Başkan Ağbal döneminde sıkı para politikasına geçerek 875 bp faiz artırmış ve 8.58'le kasım 2020'de zirve yapan yükselen kur, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş öncesi 6.90'a kadar inmişti. Ağbal, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikasının devam edeceğini belirtiyordu.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.