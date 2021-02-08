Gün sonu Dolar ve Euro kuru araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde Dolar ve Euro kuru yatırımcıların gündeminde. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 8 Şubat 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

8 Şubat 2021 tarihi itibariyle DOLAR/TL alış 7,0870 TL, satış 7,0930 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

8 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL alış 8,5246 TL, satış 8,5322 TL'den işlem görüyor.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.