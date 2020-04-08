Dolar fiyatı bugün ne kadar? (8.04.2020)

HABERTURK.COM

Dün dolar/TL'de dalgalı bir seyir izlendi. Güne 6.76'dan başlayan dolar öğlen saatlerinde 6.73 liraya geriledi. Ancak daha sonra akşam saatlerinde yeniden 6.76'nın üzerine tırmandı.

Dolar yeni güne de 6.7761 liradan başladı.

Doların seyrini koronavirüsle ilgili gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Dünyada vaka sayısı dün itibarıyla 1.4 milyonu aşsa da İtalya ve Amerika'da veriler yayılma hızının yavaşlamış olabileceğine işaret ediyor. Koronavirüsle ilgili olumlu her haber gelişmekte olan ülke varlıklarına yarıyor.

İYİMSERLİK HENÜZ TAMAMEN HAKİM OLMADI

Ancak henüz kalıcı olarak piyasalara bir iyimserlik hakim olmuş değil. Örneğin dünyanın en önemli finans merkezi New York dünyanın en önemli koronavirüsün merkezi de olmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınının yanında dünya genelinde hükümetlerin koronavirüse karşı aldığı önlemler de takip ediliyor. Son olarak Japonya'nın 998 milyar dolarlık bir ekonomik destek paketi açıklaması piyasalar tarafından olumlu karşılandı.