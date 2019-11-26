Brezilya reali, Salı günkü işlemlerde dolar karşısında bugüne kadar kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ülkenin Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, Brezilya ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini ve kur seviyesinin endişe yaratacak boyutta olmadığını kaydetti.

Dalgalı bir kura sahip olduklarını belirten Guedes, Brezilya hükümetinin kura müdahalesinin ise söz konusu olmadığı söyledi.

Guedes, ülkesinin ihracatına vurgu yaparak, dolar karşısında değer kaybeden real sayesinde Brezilya ihracatının canlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Guedes'in aksine Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro realin değer kaybından dolayı endişeli olduğunu dile getirdi.

Real, Brezilya saatiyle sabah işlemlerinde TSİ 15:30'da dolar karşısında yüzde 0.59 düşüşle 4.2533 seviyesinden işlem gördü. Parite gün içi işlemlerde 4.2584'e kadar yükseldi.