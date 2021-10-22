Hafta başından beri Dolar'da gözlemlenen hareketlilik Yatırımcıların ve ekonomi meraklıların gündeminde. 22 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 22 Ekim Güncel dolar kuru...

22 EKİM DOLAR KURU

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5000 liradan, avro 11,0550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,4980 liradan alınan dolar, 9,5000 liradan satılıyor. 11,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0550 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,4770 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0290 lira olmuştu.