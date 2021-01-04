Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,3790'dan işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 9,0390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,0960'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 89,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,2244 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

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