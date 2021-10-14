Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasının ardından hızla yükselen dolar kuru araştırılıyor. 14 Ekim güncel dolar kuru hakkında merak edilenler...

DOLAR NE KADAR OLDU?

14 Ekim 2021 güncel dolar kuru 9,13 TL olarak kaydedildi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Haftaya 9.0450'yi aşarak başlayan dolar kuru rekor kırmıştı. Dolar yeni güne de dünkü rekora yakın bir şekilde 9.04 liradan başladı. Öğleden sonra ise 9.10lirayı aştı.

Yükselişin hızlanmasında ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi etkili oldu. Eylül'de tüketici fiyatları yüzde 5.3'lük beklentiye karşın yıllık yüzde 5.4 yükseldi.

Bu veri, Fed'in parasal sıkılaşmaya beklenenden daha erken başlayabileceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Gece saatlerinde ise Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararın ardından dolar 9.17 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.