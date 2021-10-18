Yeni haftaya 9,27 TL'den işlem görerek başlayan dolar kuru yatırımcıların ve vatandaşın gündeminden düşmüyor. Dolar kurunun hızlı yükselişinin sebebi ve güncel dolar fiyatı merak ediliyor. 18 Ekim güncel dolar kuru hakkında merak edilenler...

DOLAR NE KADAR OLDU?

18 Ekim 2021 pazartesi gününe 9, 27 TL'den başlayan dolar kuru saatler içinde en yüksek 9,29 lirayı gördü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası görev değişiklikleriyle ilgili karar açıklanana kadar dolar kuru 9.05 lira civarındaydı.

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak olması dolar kurunun yakından takip edilmesine neden oldu. Merkez Bankası, Eylül ayında PPK sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti.

Son görevden almaların ardından bu haftaki toplantıdan da bir faiz indirimi kararı çıkacağı yönündeki beklenti güçlendi. Bu da dolarda rekoru getirdi.

Dolar haftaya 9.27 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.29 lirayı aşarak rekor kırdı.