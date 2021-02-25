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Dolar yönünü yukarı çevirdi

Dolar kuru muhalefet ve iktidar kanadının Merkez Bankası rezervleri üzerindeki tartışmaları ve dün gelen TL cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılıkların artırılması haberiyle yükselişe geçti. Kasım ayından bu yana yüzde 20'yi aşan değer kazancıyla pozitif ayrışan TL, bu hafta negatif ayrıştı. 7.25'i test eden dolar/TL 25 Şubat sabahı 7.17'den işlem görüyor

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR? Dolar son dakika - 25 Şubat dolar kuru - Haberler
HABERTURK.COM

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9 altına kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerinde 1.40 üzerine çıkan yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Bu endişelere, Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki TCMB rezervlerine yönelik tartışmaların yeniden alevlenmesiyle eklenirken, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar üzerinden 200 bp sıkılaşmaya gitmesinin ardından TL, gelişen ülke para birimleri arasında negatif ayrıştı.

Analistler, rezerv tartışmalarının yanı sıra enflasyonun yüzde 15'i geçmesinin beklendiği mart ve nisan ayında faiz artırmayabileceği algısıyla kurun yukarı yönlü hareket ettiğini belirtiyor.

Dolar/TL dün 7.25'i test ederken, 25 Şubat sabahına 7.17'den başlıyor.

Piyasalarda siyasi gelişmelerin yanı sıra aşılama süreci, ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor. Öte yandan kurdaki yükselişe rağmen Türkiye'nin risk primi olan CDS'ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı ve 294 seviyesinde.

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