2021 Fındık fiyatları ne kadar?

Hafta başında 9.30 TL seviyesini aşan dolar TL kuru 19 Ekim Salı günü de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Fiyatlarda yaşanan hareketlilik başta ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Kurda yaşanan dalgalanmayla ilgili en çok merak edilen soruların başında ise "Dolar TL neden yükseliyor?" sorusu geliyor. İşte dolar TL kurundaki yükselişe etki eden son veriler ve güncel 19 Ekim dolar TL kuru...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası görev değişiklikleriyle ilgili karar açıklanana kadar dolar kuru 9.05 lira civarındaydı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak olması dolar kurunun yakından takip edilmesine neden oldu. Merkez Bankası, Eylül ayında PPK sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti.

Son görevden almaların ardından bu haftaki toplantıdan da bir faiz indirimi kararı çıkacağı yönündeki beklenti güçlendi. Bu da dolarda rekoru getirdi.

Öte yandan ABD'de pandemi teşviklerinin yavaşlatılmasının küreseler piyasalarda oluşturduğu etki de dolar TL'deki yukarı yönlü tetikleyiciler arasında görülüyor.

19 EKİM DOLAR TL KURU

Dolar TL kuru yeni güne yatay yönlü seyirle başladı. Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre dolar 9,35 TL'den serbest piyasada işlem görüyor.