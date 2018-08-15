Geçtiğimiz mart ayında UBER kriziyle birlikte taksi piyasası durgunluğa girmişti. UBER tartışmalarının alevlendiği dönemlerde plaka fiyatları 1 milyon 800 bin liradan 1 milyon 600 bin liraya gerilemişti. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, dövizdeki hareketlenmeyle birlikte de taksi plakası şu günlerde 1 milyon 300-400 bin civarına geriledi.



Taksi piyasasının nabzının attığı, alım ve satımların yapıldığı Otocenter’daki işletmeciler piyasanın durgunluğunda Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı ‘taksiler D segmentine geçecek’ kararının da etkili olduğunu söylüyor.

‘D SEGMENTİ TAKSİCİYİ ZORLUYOR’

UKOME kararına göre; artık taksiler C segmenti olmayacak. 5 yılı dolduran sarı taksiler D segmenti araçlarla değiştirilecek ve renkleri de turkuaz olacak. Ancak D segmenti araçların fiyatları 200 bin TL civarında.



Otocenter’daki işletmecilerden Gürsoy Atlı, İstanbul’daki 8 bin taksinin bir yıl içinde turkuaza dönmek zorunda olduğunu fakat D segmenti şartının plaka sahiplerini zorladığını anlattı:



“UKOME’nin kararının ardından 1.5 ayda 120 araç turkuaza dönüştü. Daha dönüşmesi gereken 8 bin taksi var. Fakat D segmenti araçlar, dolardaki hareketlilikle birlikte son 2 haftada 15 bin lira civarında arttı. Plaka sahipleri zorlanıyor. Bu da piyasaya durgunluk olarak yansıyor. D segmentine geçişin kademeli olarak uzun vadeye yayılması ve C segmentinin de devam etmesi gerekiyor.

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