Dolar düşmeye devam ediyor

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Dolar/TL dün yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki azalışla birlikte ağustos ayından beri en düşük seviye olan 7.01'i gördü.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236,1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Öte yandan verilerde Eylül 2020'den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Veriler, TCMB'nin döviz alım ihalelerine başlama zamanlaması için piyasalarda takip edilirken düşüşün kalıcı olup olmadığı önem taşıyor.

12 Şubat sabahı dolar kuru 7.03 seviyesinden el değiştiriyor.

Gün içerisinde cari denge verileri piyasalarda öne çıkıyor, jeopolitik gündemde ise S-400 meselesi ve küresel koronavirüs gelişmeleri izleniyor.