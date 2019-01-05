Dolar kurunda hareketli bir hafta geride kaldı. Yeni yıla Çin kaynaklı küresel büyüme endişeleri ve borsadaki kayıpların ardından TL karşısında güçlü giren dolar sığ piyasalarda 6.5 lirayı zorladı ancak sonraki gelişmeler ve Fed'in açıklamasıyla kur 5.33 TL ile haftayı kapadı.
Hatırlanacağı üzere, Apple'ın satış tahminini düşürmesi küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak, aralarında Japon bireysel yatırımcıların da bulunduğu yüksek getirili gelişmekte olan ülke paralarına yatırım yapan piyasa oyuncularını korkutmuştu.
Yatırımcıların güvenli liman olarak algılanan tahviller ve daha az riskli varlıklara yönelmesi sonucu tatil dolayısıyla işlem hacminin düşük olduğu döviz piyasalarında "ani çöküş" yaşanırken, yen, birkaç saniye içinde başlıca para birimleri karşısında yükseldi.
Cuma günü içinde gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen olumlu havaya paralel 5.40 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen ABD tarımdışı istihdam verisi ardından yine 5.45 seviyesini zorladı.
Türk Lirası için iyi haber ise ABD'den geldi.
TL EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU
Fed'in risk endişelerine karşı piyasaları dikkatli şekilde dinlediğini belirten Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed sabırlı olacak ve esnek politikalar ile hazırlıklı olacak" dedi. Powell, gerekirse bilanço küçültmenin dahi yavaşlatılabileceği sinyalini verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dolar kurunun ateşini aldı, dolar/TL 5.30 seviyesini zorlayarak 5.33'lere indi. Euro da tekrar 6.10 eşiğinin altında işlem gördü ve TL günün en çok değer kazanan para birimi oldu.
Powell'ın piyasayı rahatlatan açıklamaları ve güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi borsaları da destekledi.
ABD'de Dow Jones, 746.94 puan artışla 23,433.16 puan olurken S&P 500 Endeksi yüzde 3,4 artarak 2,531.94 puan, Nasdaq ise yüzde 4.3 artışla 6,738.86 puan oldu.
87 bin 894 puana kadar inen Borsa İstanbul da haftayı 88,831 puanla kapadı ancak haftalık performansı 91 bin üzerinde başladığı seviyelerin altında kaldı.
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