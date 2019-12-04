Dolarda son durum

Fibabanka 50 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç edecek

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dolar kuru 5.70 - 5.75 arasındaki dar bantta sınırlı dalgalanmayı sürdürüyor. Donald Trump'ın NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalarıyla dolar/TL bir miktar gerilese de kalıcı olamadı.

Trump Londra'daki NATO liderler zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanıyla iyi geçiniyorum, o çok iyi bir NATO üyesi veya üyesi olacak" dedi. S-400'ler konusunda Obama yönetimini suçlayan Trump, Türkiye'nin Bağdadi operasyonundaki rolünü de takdir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel, Macron ve Johnson ile Suriye meselesine dair yaptığı dörtlü zirvede de pozitif mesajlar verildi.

Analistler, gelişmelerin yanı sıra dolar endeksindeki düşüş ve piyasada genel olarak volatilitenin azalması nedeniyle kurun tepkisiz kaldığını belirtiyor. Enflasyonun beklentinin altında gelmesiyle piyasaların 12 Aralık'ta yapılacak PPK toplantısında Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirmesi bekleniyor.

4 Aralık günü dolar kuru 5.7454 TL'den işlem görüyor. Euro ise 6.35 üzerinde.

Küresel tarafta ise ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yanı sıra diğer ülkelere getirilen gümrük vergileri izleniyor.

Brezilya ve Arjantin'den ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini yeniden getireceğini söyleyen Trump, Fransa'dan da ithal ürünlere gümrük vergisi getirebileceğini açıklarken, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. piyasasında getirilerde son aylarda yaşanan sert düşüş eğiliminin ardından son günlerde yatay seyir izleniyor.