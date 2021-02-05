Dolarda aşağı yönlü eğilim sürüyor

"Dört kıtayı fiziksel ve online katılımlar ile buluşturacağız"

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Dolar, ABD'nin ekonomik görünümüne dair olumsuzlukların azalması ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle talep görürken TL pozitif ayrışmayı sürdürüyor.

Biden'ın ek teşvik paketi sözü, Fed'in söz konusu paketlerin ekonomiyi ısındırmayacağını söylemesi ve işsizlik başvurularındaki düşüş dolara destek olurken dolar endeksi 91.5 seviyesini aştı.

Türk Lirası ise tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın artması, enflasyonda artış trendine rağmen Merkez Bankası kararlılıkla yaptığı sıkı para politikası iletişiminin desteğiyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor.

7.15 altına seyreden dolar/TL, haftanın son işlem günü olan 5 Şubat tarihinde 7.1445 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 8.55 altında, gram altın fiyatı ise spot fiyatın 1800 doların gerisine düşmesiyle 412 TL'ye kadar indi

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