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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar kritik seviyenin altında - 1 Şubat dolar kuru
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Dolar haftaya düşüşle başladı

Dolar geçen hafta başlayan düşüşünü 1 Şubat haftasına da taşıdı. Haftaya, analistlerin kritik olarak gösterdiği 200 günlük hareketli ortalama olan 7.30 seviyesinin altında giren dolar/TL 7.27 TL'den el değiştiriyor

Dolar son dakika! Dolar kritik seviyenin altında - 1 Şubat dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kurunda geçen hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın sunduğu ve şahin demeçlerle öne çıkan yılın ilk enflasyon raporunun ardından başlayan düşüş 1 Şubat haftasının ilk işlem gününde de devam ediyor.

Dolar/TL, 1 Şubat günü 7.27 TL'den el değiştiriyor. Analistler kurun 200 günlük hareketli ortalama olan 7.30'un altında kalmasının önemine dikkat çekerken, doların bu seviyenin altında tutunması durumunda düşüş trendinin sürebileceğini belirtiyor.

Euro/TL 8.82 seviyesinde işlem görürken gram altın fiyatı 435 TL'de. Brent petrol ise 55 doların üzerinde ve yükselişte.

Piyasalarda bu hafta gündem çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu. Dışarıda ise haftanın ilk günü dünyadan gelecek PMI rakamları öne çıkıyor. Haftanın kalanında Euro bölgesinde tüketici enflasyonu, ECB para politikası duyurusu, ABD işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam verileri izlenecek.

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