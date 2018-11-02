Vergi indirimlerinin Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde ve enflasyona mücadele ortamında sıkı maliye politikalarının yerini gevşeme politikalarına bırakacağı, tüketimi artıracak olması nedeniyle dış talebi dolayısıyla da ithalatı yükselteceği endişesiyle yükselişini dün sabah saatlerinde de sürdüren dolar/TL, günün devamında kayıplarının tamamını geri aldı.

Dolar/TL'de başlayan yükseliş dün 5.65 seviyesine kadar devam etse de bu hareket kalıcı olamazken, TL'nin dün akşamki kapanışına göre dolar karşısındaki değer kazancı bugün bir ara yüzde 1'e yaklaştı.

Dolar kuru 2 Kasım sabahı 5.50 ve 5.52 arasında dalgalanıyor.

TL'nin kazancında dışarıdan gelen bir haber etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptığını açıklamasının ardından gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahı TL varlıkları da destekledi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018

Açıklama öncesinde 5.55 civarında el değiştiren dolar/TL ise 5.50'lere dek geriledi. TL'deki değer kazancı yüzde 1.5'e yaklaşırken gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yüzde 0.7 ila yüzde 2 civarı değer kazancı yaşanıyor.

Piyasalar, pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor. İzlenen bir diğer konu ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik 5 Kasım'da devreye alacağı yaptırımlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un İran'a ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla azami baskı uygulamak istediğini ancak petrole bağımlı olan dost ve müttefik ülkelere zarar vermek istemediğini söyledi.

GÜNCEL DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ