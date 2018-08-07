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Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar ve euroda dün yaşanan tarihi zirvelerin ardından yeni gün düşüşle başladı ancak öğleye doğru tekrar yükselişe geçti. Dolar güne 5.27 TL seviyelerinden başlarken, ABD ile Türkiye arasında bir ön mutabakat sağlandığına yönelik haberlerin ardından önce 5.21 TL seviyesine, arkasından da 5.18'lere çekildi. Dolar sonrasında ise 5.25 TL seviyelerinde dengelendi. Dolar öğleye doğru gelen alımlarla ise 5.30 liraya çıktı

07.08.2018 - 07:13 | Güncelleme:

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve iki ülkenin karşılıklı yaptırım açıklaması ardından gergin Türkiye-ABD ilişkileri baskısıyla TL negatif ayrışırken, dolar/TL sert yükselişini sürdürerek dün gece yurtdışı işlemlerde 5.42 TL seviyesine kadar yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı. Dolar dün sabah açılışta ise 5.10 TL seviyelerindeydi. Euro da benzer şekilde 6.27 TL'ye kadar yükseldi.

Reuters'a konuşan bir bankacı, dün gündüz saatlerindeki yükseliş için, "Döviz piyasasında yerlilerin satış tarafından çekilmeleri ile hacimsiz piyasada hızlı bir yükseliş gördük. 5.15 seviyesinde birikmiş görünen opsiyonların da yarattığı kaygılar ile stop-lossların çalıştığını, panik alımların geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Gündüz yaşanan yükseliş gece yurtdışındaki sığ piyasalarda devam ederken, dolar yeni güne rekor seviyelerinin altından başladı. ABD ile Türkiye arasında bir ön mutabakat sağlandığına yönelik haberlerin ardından dolar açılışı 5.27 TL'den yaparken, arkasından 5.21 liraya geldi. Euro ise 6.10 liradan 6.01 liraya indi. 

Dolar saat 09.30 itibariyle 5.1830, euro ise 6 lira oldu. 

Dolar daha sonra 5.25 TL seviyelerinde dengelendi. 

Öğleye doğru yeni bir alım dalgası gelirken dolar saat 13.30 itibari ile 5.30 liraya, euro da 6.20 liraya çıktı. 

Öte yandan dün gece yaşanan sert harekette ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye'ye olası yansımalarının yarattığı
endişenin de etkili olduğu ifade ediliyor.

 

 

 

 

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Yorumlar 49
  • Misafir 10 dakika önce
    5,35 şu anda
  • Misafir 24 dakika önce
    amariga bizi kiskaniiiy
  • Misafir 25 dakika önce
    düşmez. herkes dolar ve para peşinde. Zaten belirli kısım ülke batsın diye uğraşıyor o yüzden düşmez.
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