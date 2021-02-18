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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda gözler faiz kararında - 18 Şubat dolar kuru
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Dolarda gözler faiz kararında

Dolar kuru, TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi 6.97 seviyesinden el değiştiriyor. Piyasalar faizlerin sabit bırakılmasını beklerken gelebilecek herhangi bir sözlü yönlendirme izleniyor

Dolar son dakika! Dolarda gözler faiz kararında - 18 Şubat dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle kasım ayındaki 8.50 seviyesinden 6.90 altına kadar gerilerken hafta içerisinde son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Dün 10 yıllık ABD tahvillerinin 1.30 üzerine çıkmasıyla kur bir miktar dalgalanırken 6.90 - 7.05 arası el değiştirdi. 18 Şubat günü dolar 6.97 seviyesinde.

Piyasalarda TCMB'nin bugün yapacağı PPK toplantısı izlenecek. Beklenti faizlerde herhangi bir değişikliğin olmaması yönünde.

Hatırlanacağı üzere Ağbal yönetimindeki TCMB, 675 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 17'ye çıkarırken yurtiçi yerleşiklerin de döviz tevdiat hesaplarında uzun süreden sonra azalma görüldü.

Ağbal önceki demeçlerinde sıkı para politikasının uzun bir müddet süreceğini belirtmiş ve rezervlerin artırılması için de dedolarizasyonun başlamasına bakacaklarını vurgulamıştı.

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