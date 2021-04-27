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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda son durum - 27 Nisan dolar kuru
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Dolar yatay başladı

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik tartışmalar nedeniyle haftaya 8.4 üzerinde baskı altında başlasa da dün gün sonunu 8.30 altında kapattı. 27 Nisan sabahı dolar 8.28'de, euro ise 10.01'de. Piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma tedbirlerinin yansımaları ve ABD Türkiye ilişkileri izleniyor

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 27 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik tartışmalar nedeniyle haftaya 8.4 üzerinde baskı altında başlasa da dün gün sonunu 8.30 altından kapattı. Euro/TL ise 10.27 ile tarihi zirvesini gördükten sonra 1.001'e gevşedi.

TL'de geçen haftadan beri benzer para birimlerinden negatif ayrışmada analistle ABD ile ilişkilerde daha hızlı bir bozulma
riskine dikkat çekiyor. Ayrıca geçen haftadan beri TL'nin yeniden değer kaybetmesinin enflasyonda getireceği yeni
yükselişler ve olası yeni faiz artışı ihtiyacının karşılanmayacağı beklentisinin endişelerin daha da artmasına neden olduğu belirtildi.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen hafta ilk kez 400 baz puanın altında indi. Ancak bu düşüş de geçici olurken CDS bu hafta 420 seviyesinin üzerinde.

27 Nisan sabahında ise dolar/TL 8.2870, euro 10.01'de. Gram altın fiyatı ise 473 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin yansımaları izlenecek.

Öte yandan, ABD - Türkiye ilişkileri cpehesinde ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamada 1915
yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin ölümünü soykırım olarak nitelemesine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterirken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Biden'ın açıklamasının Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

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