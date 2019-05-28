Dolar/TL, ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere bir çok küresel piyasanın dün resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte düşük hacimli ve aşağı yönlü bir seyir izledi.

Dolar endeksinin düşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava dolar/TL'yi düşürürken, TL cinsi varlıklar kazandırdı.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yabancı para hesaplarında zorunlu karşılıkların 200 baz puan artırılmasıyla kur 6.03'e kadar indi.

Dolar endeksi gece yükseliş kaydederken, 28 Mayıs günü dolar 6.0731 liradan el değiştiriyor. Euro ise 6.7924 liradan işlem görüyor.

TCMB yurtiçi yerleşiklerin döviz birikimlerinin zirve yaptığı bugünlerde yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırarak dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan bir adım daha attı. Böylelikle piyasadan 4.8 milyar dolar çekilmesi ve brüt rezervlerde artış olması bekleniyor.

Ancak analistler TL'deki dünkü pozitif ayrışmaya karşın bir süredir devam eden Türkiye'ye özgü negatif ayrışma eğiliminin henüz bitmediği görüşünde.

Türkiye'nin S-400 almakta, ABD'nin alınmamasında ısrarcı olması nedeniyle ikili ilişkilere yönelik kaygı sürüyor. Öte yandan, seçim atmosferi nedeniyle bütçede olası genişleyici adımlara yönelik endişeler ve Merkez Bankası rezervleri de piyasaların takibin.de