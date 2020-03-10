Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Mart 2020 dolar neden düşüyor?

HABERTURK.COM

Dünya koronavirüs salgını sebebiyle tedirginlik yaşamaya devam ederken dün Suudi Arabistan ve Rusya arasında patlak veren 'petrol kriziyle' sarsıldı. Petrol fiyatları dün sabah saatlerinde yüzde 30'u bulan kayıplar yaşarken dünya genelinde borsalarda büyük kayıplar yaşandı. Bu esnada dolar/TL de büyük dalgalanmalara sahne oldu.

Geçen haftayı 6.09'dan kapatan dolar/TL dün önce 6.17'nin üzerine çıktı ardından yeniden 6.11'e geriledi. Günü ise 6.1467'den tamamladı.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Dolar yeni güne de 6.1390 liradan başladı. Sabah saatlerinde 6.1473'e kadar yükseldi.

Dün 7 liranın üzerine tırmanan euro ise 6.9862 liradan işlem görüyor. Yeni günde OPEC ile Rusya arasında devam eden 'petrol krizi' ve etkileri değerlendirilmeye devam edecek. Bunun yanında koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik de piyasalara hakim olmaya devam ediyor.

Bunun yanında yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı işsizlik verisi takip edilecek.