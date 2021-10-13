Hafta başında 9 TL seviyesini aşan dolar TL kuru 13 Ekim Çarşamba gününe yatay yönlü seyirle başladı. Fiyatlarda yaşanan hareketlilik başta ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Kurda yaşanan dalgalanmayla ilgili en çok merak edilen soruların başında ise "Dolar TL neden yükseliyor?" sorusu geliyor. İşte dolar TL kurundaki yükselişe etki eden son veriler ve güncel 13 Ekim dolar TL kuru...

DOLAR TL NEDEN YÜKSELİYOR?

Hafta başında dolar TL kurunda yaşanan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de etkili oldu.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla kur hafta başında 9 lira 04 kuruşla zirve tazeledi.

TÜİK ağustos ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta sanayi üretimi beklentilerin üzerinde bir şekilde yıllık yüzde 13.8 yükseldi. Verinin açıklanmasının ardından kurda hafif bir yükseliş kaydedildi.

13 EKİM DOLAR TL KURU

Dolar TL kuru yeni güne yatay yönlü seyirle başladı. Saat 08.30'da kaydedilen güncel verilere göre dolar 9,04 TL'den serbest piyasada işlem görüyor.