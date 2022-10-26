Dolarda son durum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD ekonomisindeki yavaşlama belirtilerinin Fed'in para politikasında değişikliğe gidebileceği beklentisini artırdı.

Piyasalarda 2 Kasım'da Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken aralık toplantısında frene basarak 50 baz puanlık artırımla yetineceğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor.

Önceki gün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 2.1 puan azalışla 49.9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti. Ülkede hizmet sektörü PMI da ekimde geçen aya göre 2,7 puan azalarak 46,6'ya indi ve hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVENİ 3 AYIN DİBİNDE

Dün ise ABD'de Tüketici Güven Endeksi'nin, ekimde aylık 5.3 puan azalışla 102.5'e gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini kaydettiğinin açıklanması resesyon beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmelerin ışığında geçen hafta 113'ün üzerinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 111.04 seviyesine geriledi.

Dolar/TL ise bu gelişmelerden bağımsız bir şekilde sakin bir seyir izlemeye devam ediyor. Dolar güne 18.60 liradan başladı.