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HaberlerDövizDolarda son durum! Dolar 7.50'yi test etti - 4 Mart dolar kuru
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Dolar 7.50'yi test etti

Dolar kuru dalgalı seyir sürüyor. Hafta başında 7.22'ye kadar inen dolar/TL dünkü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından 7.40 üzerine çıktı ve gece tahvil faizlerindeki hareketle sığ piyasada 7.50'yi test etti. 4 Mart sabahı dolar 7.45 TL'den el değiştiriyor. Piyasalarda bugün ABD'den gelecek iki kritik veri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek

Dolarda son durum! Dolar 7.50'yi test etti - 4 Mart dolar kuru
HABERTURK.COM

TCMB'nin sıkı para politikası adımları ve sözlü yönlendirmeleriyle hızlı bir şekilde 8'li seviyelerden 6.85 altına kadar gerileyen dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvillerindeki beklenmedik yükseliş sonrası 7 seviyesinin üzerindeki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Haftaya aşağı yönlü başlayan dolar kurunda ilk işlem günü 7.20'lere inilirken kalıcılık sağlanamadı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 7.40 üzerine çıkan dolar/TL, gece tahvil faizlerindeki hareketle sığ piyasada 7.50'yi test etti.

Dolar endeksi de küresel ölçekte yükselişini sürdürürken 91 puanın üzerindeki seyir sürüyor.

Piyasalarda bugün ABD gündemli yoğun haber akışı izlenecek. İşsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek

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