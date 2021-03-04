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HaberlerParaSON DAKİKA! Fed Başkanı Powell'dan kritik faiz açıklaması - Haberler
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Fed Başkanı Powell: Faizleri artırmayacağız

Fed Başkanı Powell, piyasaların merakla beklediği konuşmasında ekonomiyi soğutmak için faizleri artırmayacaklarını, bunun işsizliği daha da artıracağını belirtti. Enflasyonda geçici bir artışın sağlanacağını ancak yüzde 2 üzerinin mümkün görünmediğini söyleyen Powell, "finansal koşulların sıkılaşması bizi rahatsız eder." dedi. Powell, tahvil faizlerindeki yükselişin dikkatlerini çektiğini söyledi ancak açıklamalar piyasayı tatmin etmedi. ABD 10 yıllıkları tekrar 1.50 üzerine çıkarken, dolar endeksi 91.5'a kadar tırmandı

SON DAKİKA! Fed Başkanı Powell'dan kritik faiz açıklaması - Haberler
HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Wall Street röportajında piyasa aktörlerinin sorularını yanıtladı. Powell, "Ekonomiyi soğutmak için faizleri artırmayacağız çünkü işsizlik yükseliyor" derken 10 milyon istihdamın kaybolduğuna dikkat çekti.

Finansal koşulların sıkılaşmasının ve tahvil faizlerindeki artış gibi piyasalardaki düzensiz hareketlerden rahatsızlık duyduklarını söyleyen Powell, ekonomide toparlanma ile enflasyonun artacağını ve yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için tüm araçların kullanılacağının altını çizdi.

Dezenflasyonist baskıların çabuk kaybolmayacağını söyleyen Powell, "Enflasyonda geçici artış görmemiz halinde sabırlı olacağız. Parasal gevşeme programında değişiklik hedeflere doğru ve etkili bir ilerleme gerektirir, bu da zaman alacak" dedi.

İşsizlik konusunda 2021 yılında maksimum hedefinin tutturulamayacağını söyleyen Powell, bu anlamda zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Powell'ın açıklamaları piyasada beklenen teskin edici etkiyi yaratmadı. ABD 10 yıllıkları yüzde 3.5 üzerinde artışla tekrar 1.50 üzerine çıkarken, dolar endeksi 91.5'a kadar tırmandı. Gün içerisinde 7.50'yi görüp 7.41'e gevşeyen dolar/TL yeniden 7.50'yi zorluyor

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