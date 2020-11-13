Dolar/TL dört günde yüzde 10 düştü

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Dolar/TL, hafta sonu ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte başlayan olumlu rüzgarla başlayan düşüşünü sürdürüyor. Cuma günü 8.58'i görerek tarihi zirve yapan kur, TCMB'nin başına Naci Ağbal'ın gelmesi, Berak Albayrak'ın bakanlıktan istifası ve BDDK'ın swap limitlerini esnetmesiyle birlikte 8 seviyesine çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yönetime verdiği açık desteğin yanı sıra ekonomide risk primini düşürecekleri yeni bir döneme girildiğini söylemesi ve piyasa dostu mesajlarıyla kurdaki geri çekilme hızlandı.

Dolar/TL dün itibarıyla 7.6750'ye kadar geriledi.10.20'yi gören Euro/TL 9.06 seviyesini gördü. Böylelikle TL son dört günde yüzde 10'a yakın değerlenerek TCMB'nin ekim PPK kararı öncesi seviyesine döndü. Türkiye'nin risk primi (CDS) 400 seviyesinin altına indi.

Haftanın son işlem günü olan 13 Kasım'da ise dolar kuru sınırlı bir yükselişle 7.71'de. Gram altın fiyatı ise onstaki düşüşle birlikte 466 TL'ye kadar geriledi.

Piyasada gözler, Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yapacağı toplantıya odaklandı. Analistler açıklamalar sonrası 500 bp civarında bir politika faizi artışının fiyatlandığını belirtirken gelecek dönemde mevduat faizlerinde baskı oluşturan aktif rasyosu gibi regülasyonların kaldırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Bugün açıklanacak veri gündeminde sanayi üretimi, TCMB beklenti anketi ve perakende satış istatistikleri öne çıkıyor. Yurt dışında ise AB'de 3 çeyrek büyüme verileri, enflasyon ve ABD'de FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." ifadelerini kullandı.