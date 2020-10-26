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Merkez Bankası'nın geçen hafta beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinin ardından kurlardaki yükseliş devam ediyor.

Merkez'in kararı öncesi geçen hafta 7.80 lira civarında olan dolar/TL yeni haftaya 7.98'den, Euro/TL ise 9.46'dan başladı. Dolarda yeni tarihi zirve 7.9864 lira oldu.

Bugün yurtiçinde sektörel güven endeksleri ve ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Dünyada ise ABD seçimleri ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor.