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Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8900 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 18,8712 ve en yüksek 18,8944 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8848'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 20,0950'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 22,6380'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 104,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0640 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığına dikkati çekerek, temmuz ayında da 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin olasılık dahiline girmesinin dolar endeksini desteklediğini bildirdi.

Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin şahin vurgulamaları güçlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun tekrar hızlanmaması için faiz oranlarının yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in adımlarının enflasyonu yavaşlattığına yönelik çok fazla işaret bulunmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarındaki satış baskısını güçlendirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 104'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

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