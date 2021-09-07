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İtalyan moda devi Dolce & Gabbana son aylarda giderek popülerleşen NFT pazarına adım atmak için geri sayım yapıyor.

Firma, 20 Eylül'de 9 adet token haline getirilmiş moda ürününü UNXD paltformu üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkaracak. Açık artırmalar ürününe göre 28-30 Eylül'e kadar sürecek.

Collezione Genesi isimli koleksiyon Domenico Dolce ve Stefano Gabbana tarafından özel olarak tasarlandı.

UNXD'de yer alan açıklamaya göre ünlü tasarımcılar koleksiyonu Venedik'ten ilham alarak fizik ve metafiziğin birleştiği bir ada hayal etti. Bu hayalin yansıması olarak 'dünyanın ilk hem fiziksel hem de dijital lüks NFT koleksiyonu' ortaya çıktı.

'MÜZELİK PARÇALAR'

Dolce & Gabbana Twitter hesabı üzerinden koleksiyonun tanıtım videosunu yayımladı.

— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) September 6, 2021

Firma Twitter'da yaptığı paylaşımlarda koleksiyonda yer alan her bir parçanın binlerce saatlik emeğin ürünü olduğu ve bir gün müzeye konacağı belirtildi.

Collezione Genesi koleksiyonunun satışı Ethereum ile yapılacak. Açık artırmaya özel olarak davet edilenler katılabilecek.