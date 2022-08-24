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Dolu değil buz yağdı!

Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi. Yağmur suları rüzgarla birleşince korku dolu saniyeler yaşattı. Yağan dolu ise görenleri şaşırttı. Adeta gökyüzünden buz yağdı

Çanakkale'de fırtına! Hava durumu son dakika: Dolu değil buz yağdı! - Güncel haberler
Dolu değil buz yağdı!
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İHA

Meteoroloji'den 12 il için verilen alarmın ardından yağışlı hava, Marmara ve Ege başta olmak üzere yurdun batısında etkisini göstermeye başladı.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçeleri arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağmur, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Bir dakika süren dolu yağışı ve ardından bastıran sağanak vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Dolu tanelerinin adeta buz kütlesi kadar olması görenleri hayrete düşürdü.

Kentte ağaçlar kırılırken, birçok çatı uçtu, araçlar hasar gördü.

EGE VE MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

O anları ise vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Yağışın Marmara ve Ege bölgelerinde bugün de etkili olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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