Dolunay Oğlak burcunda! Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

DİSİPLİN, ÖZGÜVEN, YAKALANABİLECEK FIRSATLAR

Bu dolunayda sabit yıldız etkileşimlerini çok görmüyoruz. Fakat Tutulma anına Satürn ve Jüpiter’den çok uyumlu açılar var. Bu da hem disiplin, hem özgüven, hem yakalanabilecek fırsatlar, hem de bu fırsatlar üzerinde gerçekçi bir çalışma ve fikir düzeyinde kalan konuları somuta indirgeme açısından çok elverişli bir açı. Bu konularla ilgili hayatınızda belirgin olaylar veya hazırlıklar varsa Dolunay’ın etkilediği bu 15 günlük süreç içerisinde olması sizi destekleyici nitelikte durumlar yaratabilir. Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız.