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Dolunay Oğlak burcunda! Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

Oğlak Dolunayı burçlara etkileri, 3 Temmuz'un gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 3 Temmuz 2023 tarihinde saat 14:38'de oğlak burcunun 11. derecesinde gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayında akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündeme geliyor. Korhan Kılınçkaya, 3 Temmuz Pazartesi günü Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ı ve bu Dolunay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı. İşte 3 Temmuz Oğlak Dolunayı burçlara etkileri...

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  • Dolunay Oğlak burcunda! 3 Temmuz Oğlak Dolunayı burçlara etkileri: Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

    Esenlikler. 3 Temmuz 2023 İstanbul saati ile saat 14:38'de, Oğlak burcunun 11. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Temmuz ayı ortasına kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız. İşte Oğlak Dolunayı'nın burçlara etkisi...
  • Dolunay Oğlak burcunda! 3 Temmuz Oğlak Dolunayı burçlara etkileri: Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

    DEVLETLER ARASI SİYASİ KONULARDA HAREKETLENMELER GÖRECEĞİZ

    An haritasının Yükselen burcu Terazi. Bu dönemde yine ikili ilişkiler de ön planda olacak. Ayrıca global anlamda devletler arası siyasi konularda da hareketlenmeler göreceğiz. Ki zaten belli hareketlenmeler başladı. Tüm ay fazları tam oluşma anından (yani şu gün şu saatte gerçekleşecek dediğimiz zamanlar) bir süre önce başlar ve Tutulmalar hariç 15 gün kadar devam ederler. Ama kişisel olarak düşünecek olursak işleri ciddileştirme, yapı kurma, işin içine evlilik ve ikili ilişkilerin de girdiği bir yapı ve sistem kurma işleri bu dönemde önem ve vurgu kazanan konular gibi görünüyor.
  • Dolunay Oğlak burcunda! 3 Temmuz Oğlak Dolunayı burçlara etkileri: Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

    AKRABALAR, İLETİŞİM VE YOLCULUK KONULARI ÇOKÇA GÜNDEME GELECEK

    Ayrıca an haritasında an derecesi haritanın 3. evine geçiyor. Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları da bu dönemde çokça gündeme gelecek. Bu da hem dünya siyasetiyle ilgili konuları hem de olası evlilik, nişan vb. konuları tekrardan gündeme getiren, vurgulayan bir durum ki işin içine akrabalar da giriyor. Ayrıca yine şirket anlaşmaları, ortak şirket kurma işleri için de belirgin bir zaman. Bu zaman değerlendirilebilir.
  • Dolunay Oğlak burcunda! 3 Temmuz Oğlak Dolunayı burçlara etkileri: Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

    DİSİPLİN, ÖZGÜVEN, YAKALANABİLECEK FIRSATLAR

    Bu dolunayda sabit yıldız etkileşimlerini çok görmüyoruz. Fakat Tutulma anına Satürn ve Jüpiter’den çok uyumlu açılar var. Bu da hem disiplin, hem özgüven, hem yakalanabilecek fırsatlar, hem de bu fırsatlar üzerinde gerçekçi bir çalışma ve fikir düzeyinde kalan konuları somuta indirgeme açısından çok elverişli bir açı. Bu konularla ilgili hayatınızda belirgin olaylar veya hazırlıklar varsa Dolunay’ın etkilediği bu 15 günlük süreç içerisinde olması sizi destekleyici nitelikte durumlar yaratabilir. Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız.
  • Dolunay Oğlak burcunda! 3 Temmuz Oğlak Dolunayı burçlara etkileri: Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları gündemde!

    OĞLAK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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