Domagoj Vida, Beşiktaş'ı ziyaret etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Domagoj Vida, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek eski hocası Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarını ziyaret etti.
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Domagoj Vida, Beşiktaş'ın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı öncesi eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Domagoj Vida, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takımımızı ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’la bir süre sohbet eden Vida, ardından teknik ve idari ekibimizle bir araya geldi. Vida, daha sonra siyah-beyazlılarımızın gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti" denildi.