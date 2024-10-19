Domates gibi bazı gıdalar her iki kategoriye de girebilir; hem çiğ olarak tüketilir hem de yemeklerde kullanılır. Kök sebzeler, tatlılık düzeyine göre farklı yemeklerde yer alabilir. Tatlı patatesin tatlı bir turta yapımında kullanılabilmesi gibi bazı kök sebzeler bile bazen meyve gibi düşünülebilir.