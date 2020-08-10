Domatesin cildi beyazlatma özelliği bulunmaktadır fakat un ile beraber kullanıldığında renk dengesini daha iyi sağlar ve cildi beyazlatır.

Domates Un Maske Tarifi

1 domatesin kabuğunu soyun ve yarısını ayırın. Kullanacağınız yarım domatesi de blendıra atarak püre haline getirin. İçerisinde çekirdekleri kalacağı için süzün ve krem kıvamını alana kadar un ilave edin. Cildinize uygulayarak 5 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Bu maske cildinizi temizleyerek, gözeneklerin açılmasını sağlamaktadır. Ayrıca ciltteki lekeleri gidererek cilt tonunu açmaktadır.

Maske domates ile hazırlandığından dolayı ciltte hassasiyet yaratabilmektedir. Bunun için uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesine sürerek bekleyin. Kızarıklık ve kaşıntı yapmıyorsa kullanabilirsiniz.