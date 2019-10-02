Domatesin faydaları nelerdir

Domates, sofralardan eksik olmayan her açıdan bolca tüketilen bir sebzedir. Likopen içeriği ile onun hastalıklara karşı ne kadar önemli bir sebze olduğunu vurgular. Yüksek C vitamini, beta keroten ve E vitamini içerir.
Domatesin Sağlığa Faydaları Nelerdir?
- Domateste bulunan likopen güçlü bir antioksidan etkisiyle kalp ve damar hastalığından korunmaya yardımcıdır. Ayrıca C ve E vitaminleri açısından serbest radikallere karşı kalp sağlığını korur. Düzenli tüketimiyle de kötü kolesterolün düşmesini sağlamaktadır. Fazla trombosit üretmesine mani olarak damar tıkanıklığının oluşmasını önler.
- Domates antioksidan özelliği ile kemiklerin korunmasına da faydalıdır. Menapoz durumunda oksidatif stresin önlenmesine karşı koruyucu etki sağlamaktadır.
- Prostat kanserine karşı etkili bir azalma oluşturur. Araştırmalarda çıkan sonuç da, akciğer kanserine de etkili olabileceği söylenmektedir.
- Domates zayıflama esnasında vitamin ve mineral eksikliğini, bir bardak suyuyla destek olur.
- Göz sağlığı içinde, A vitamini içermesi sebebiyle, düşük ışıkta görmeye yardım eder ve beyaz kan hücresi üretmesini sağlar. Sarı nokta hastalığında da önleyici rol oynar.
- C vitamininde bulunan kolojen bileşeni sayesinde, cildin yenilerek esnek kalmasına destek verir. 1 bardak domates suyu günlük C vitamini ihtiyacının % 75 ini karşılar. Yaşlanma sonucu olabilecek kırışıklıkları gidermede etkili olur.
- Domatesteki chromium maddesi kan şekerini dengeler.
- A vitamini içermesiyle saç köklerini besler ve güçlendirir.
- Böbrek taşı oluşumunda çekirdeksiz domates yemek etkilidir, ancak bu konuda bilimsel bir kanıt tam olarak mevcut değil.
- Eklem rahatsızlığı yaşayanların çektiği ağrıların azalmasına yardımcı oluyor. Flavonoidler ve karotenoidler içermesi eklem iltihaplanmalarında oluşan ağrılara iyi geliyor.
- Domates cilt içinde oldukça etkili bir koruyucu vazifesi görüyor. UV ışınlarına karşı koruyucu özelliği bulunuyor. Yüksek tansiyon hastalığında da düşürmeye yardımcı olmasından dolayı etkili bir besindir.
1 adet domates; 22 kalori, 1g protein 3,7mg omega 3 yağ asidi ve 98,4mg omega 6 yağ asidi, 5g karbonhidrat ve 3g şeker içerir.
Vitaminleri; A, C,E, K, B6, niasin’dir.
Mineralleri; Manganez, magnezyum, bakır, demir, kalsiyum, folat ve fosfor’dur.
Domatesin içerisinde asit olması nedeniyle reflü hastalığı olanlar tüketimine dikkat etmelilerdir. Çok tüketilmesi sonucunda mide yanması, mide bulantısı ve baş ağrısı yapabilir. Ayrıca C vitamini yükselmesine neden olur ve böbreklerde taş oluşturabilir.
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