Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan 3 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan 3 değişiklik!

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 21:10 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domenico Tedesco'dan 3 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

        İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

        Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahayı İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'a emanet eden Tedesco, hücum hattını ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran'a forma verdi.

        REKLAM

        Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.

        MUSABA, İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE

        Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

        Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

        25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

        8 EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.

        Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

        Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.

        REKLAM

        YEDEKTE 8 İSİM

        Fenerbahçe, eksik oyuncuların yokluğunda Samsunspor karşısına 8 yedek isimle çıktı.

        Sarı-lacivertlilerde kaleciler Tarık Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra genç oyuncular Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da teknik heyetten forma bekledi.

        Fenerbahçe'de A takım kadrosundan kaleciler dışında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

        FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU

        Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

        Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

        SAMSUNSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

        Samsunspor, son resmi maçına göre kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor'a karşı oynadıkları maçta ilk 11'de forma giyen Posiadala, Joe Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül'den Fenerbahçe karşısında yararlanamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anadolu parsı, bu kez Şırnak'ta görüntülendi

        Nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir köylü tarafından görüntülendi.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 