Domenico Tedesco'dan dört değişiklik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ederken, ilk 11'de son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan'ı UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Stuttgart maçında oynatamadı.

Tedesco, kaleci Tarık Çetin ile Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.

Domenico Tedesco, bu isimlerin yerlerine kaleci Ederson ile Milan Skriniar, Archie Brown ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi. Stuttgart karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. REKLAM Orta alanda Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'i tercih eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Neysri'ye güvendi. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

EDERSON 11'DE Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı. Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu. Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.

DURAN, 2 AY SONRA KADRODA Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü. Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı. REKLAM

TALİSCA, TEDESCO DÖNEMİNDE İLK KEZ YEDEK Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu. İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. STUTTGART TARAFTARI, MİSAFİR TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU Alman ekibi Stuttgart'ın taraftarları, İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren Alman taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.