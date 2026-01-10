Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de ilk kupasını kazandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını kazandı.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Eylül ayından takımın başına geçen ve Trendyol Süper Lig'de namağlup olan takımın teknik patronu Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olarak sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını elde etti.
G.SARAY'A KARŞI 2. GALİBİYET
Tedesco, sarı-kırmızılılara karşı 2. maçında ilk galibiyetini elde ederken, rakip olduğu 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İtalyan teknik adam, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Schalke 04'ü çalıştırırken rakip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda İstanbul'da golsüz berabere kalırken, evinde 2-0 kazandı.
2. DERBİSİNİ KAZANDI!
Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ezeli rakiplere karşı 4. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise siyah-beyazlılara kaybetti. Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara üstünlük sağlayarak 2. galibiyetini elde etti.
SADETTİN SARAN İLK KUPASINI KAZANDI
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde bulunduğu sürede ilk kupasını kazandı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran için de anlamlı bir final oldu. 21 Eylül 2025’te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı.
Öte yandan Saran, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.