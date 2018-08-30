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Bulunan aletin önemine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Bu ve benzeri aletler kuvvetle muhtemel traş bıçağı olarak kullanılmış. Yani 8 bin yıllık bir traş bıçağı. Elbette günümüzün traş bıçağı kadar konforlu değildir ama o dönemin insanlarının zaman içerisinde beceri kazandığını düşünecek olursak yine de istenmeyen tüylerin alınmasında, traş olmasında bu ve benzeri aletlerin kullanıldığını düşünüyoruz. Elimizdeki kanıtlar bunu gösteriyor."