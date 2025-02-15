'Don Giovanni' operası AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası “Don Giovanni”yi sahneye taşıyor. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan “Don Giovanni”, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart’ın dehasıyla birleşiyor. Don Giovanni; Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzadesi olan Don Giovanni'nin maceralarını mizah ve trajediyi harmanlayarak seyirciye aktarıyor.

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Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar… Don Giovanni’nin hedefindeki farklı sosyal statülerden kadınların ona karşı koyamaması sonucunda ortaya çıkan zincirleme sosyolojik krizler ve farklı karakterlerin, karşılaştıkları aynı durum karşısındaki psikolojik analizler, eserde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz’a ait.

Temsillerde Don Giovanni rolünde Caner Akgün, Zafer Erdaş; Leporello rolünde N.Işık Belen, Burak Bilgili; Donna Anna rolünde Gülbin Günay, Özgecan Gençer; Donna Elvira rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande Soner Ürben; Don Ottavio rolünde Bülent Külekçi, Berk Dalkılıç; Zerlina rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan; Masetto rolünde Alp Köksal, Burak Kul; II Commendatore rolünde Umut Tingür dönüşümlü olarak sahnede olacaklar.

Don Giovanni İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 20 Şubat 20.00 ve 22 Şubat 15.00 ve 1 Mart saat 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda...