Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
YORUMLAR