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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu